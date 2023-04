Tote nach Schüssen: Großeinsatz in US-Stadt

Einsatz vor Bankgebäude

Der Einsatz konzentrierte sich vor allem auf die Umgebung einer Bank in der Innenstadt der 625.000-Einwohner-Stadt. „Ich stand bei einer Ampel, und als Erstes sah ich einen Mann auf der Straße gegenüber an der Kreuzung. Er lag vor dem Eingangsbereich eines Hotels“, schilderte ein Augenzeuge dem Sender WDRB, einem lokalen Partner des Fox-Netzwerkes. In einer ersten Stellungnahme erklärte ein Polizeisprecher gegenüber anwesenden Journalisten, dass die ersten Beamten, die vor Ort eintrafen, in ein Feuergefecht verwickelt worden seien. Ein Kamerad sei unter den Verletzten.