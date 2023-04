Burkina Faso: 44 Zivilisten bei Angriffen getötet

Seit 2015 gibt es in Burkina Faso regelmäßig bewaffnete Angriffe von jihadistischen Gruppen, die zum Teil mit dem Extremistennetzwerk Al-Kaida und der Miliz „Islamischer Staat“ (IS) zusammenarbeiten. Tausende Zivilisten und Sicherheitskräfte wurden bei den Kämpfen getötet, zwei Millionen Menschen in die Flucht getrieben.