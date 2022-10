Militär setzt Präsident nach 8 Monaten wieder ab

In der Hauptstadt waren Schüsse zu hören

Der bisherige Präsident Damiba hatte bis zum Freitagabend noch mitteilen lassen, Verhandlungen mit seinen „Waffenbrüdern“ zu führen. Zugleich rief er die Bevölkerung zu Ruhe und Besonnenheit auf. Seit dem frühen Morgen waren in der burkinischen Hauptstadt Ouagadougou Soldaten an zentralen Orten auf Posten gegangen. Außerdem versperrten sie den Zugang zum Präsidentenpalast. In der Nacht zum Freitag waren Schüsse in der Hauptstadt zu hören.