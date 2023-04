Kärntner Hengst verdient pro „Schuss“ 1700 Euro

Top! Kärntens Reit-Ass Gerfried Puck hat sich im Frühjahr bei seiner dreimonatigen Tour durch die Arabischen Emirate in der Weltrangliste auf Platz 71 empor gearbeitet - aktuell weil der 50-Jährige nur mit einem jungen Pferd beim Springturnier in St. Margarethen/Lav. am Reiterhof Stückler! Am gestrigen Samstag machte der Görtschitztaler Pause, bester Kärntner im Hauptbewerb (S-Springen) war die Villacherin Marianne Schindele - am Ostersonntag im Grand Prix mischt aber auch Gerfried wieder mit.