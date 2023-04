Umwelt und Co.: Wofür wir kämpfen sollten

1. Wie das geht? Lassen wir die Zehn Gebote beiseite. Sie sind 25 bis 30 Jahrhunderte alt und wurden in der Menschheitsgeschichte nicht eingehalten. In der Gegenwart könnte man sich trotzdem ganz ohne Religion auf einen Grundsatz einigen: Wir alle leben so, dass unsere Mitmenschen sowie Kinder und Enkel genauso möglichst gute Lebensbedingungen haben.