Schwieriges Leben mit großartiger Wendung

Was ihm am Sunnahof besonders gut gefällt? „Wir erledigen hier mit den Klienten gemeinsam die täglichen Arbeiten am Hof, bei den Tieren oder in der Gärtnerei. Dadurch haben wir die Möglichkeit , individuell auf alle einzugehen.“ Die Arbeit und Betreuung sei so direkt in den Alltag eingebettet.