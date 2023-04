Kinder im Burgenland missbraucht: Eltern in U-Haft

Was kürzlich im Burgenland ans Tageslicht gekommen ist, will man einfach nicht wahrhaben. Der mittlerweile 42-jährige Burgenländer soll jahrelang seine mittlerweile 21-jährige Tochter nackt vor der Kamera posieren haben lassen. Später soll der Mann die Aufnahmen über Social-Media-Kanäle an Kunden verkauft haben. Zwischenzeitlich soll der Burgenländer nicht nur immer wieder Sex mit seiner Tochter, sondern auch mit einigen ihrer Freundinnen gehabt haben.