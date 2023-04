„Schwer, so aufzuhören“: Ski-Dame beendet Karriere

Doch diesmal sei es anders. „Nach meiner letzten Knieverletzung hat sich meine körperliche Situation und meine psychische Einstellung stark verändert. Und ich habe das Gefühl, dass es Zeit ist, sich zu verabschieden. Es ist schwer, auf diese Weise aufzuhören, aber andererseits freue ich mich darauf, ein neues Kapitel in meinem Leben zu beginnen“, so Robnik, die insgesamt 69 Rennen im Ski-Weltcup absolvierte und dabei sechsmal in die Top-10 fuhr. Ihr bestes Ergebnis war ein sechster Rang im Riesenslalom von Kranjska Gora im Februar 2020.