Mann stößt Pensionist von Rolltreppe und flüchtet

Der Raubüberfall in Wien-Favoriten sorgt für Entsetzen. Nachdem der Verdächtige am 18. November 2022 gegen 19.30 Uhr den Pensionisten einfach von der Rolltreppe am Wiener Hauptbahnhof niedergestoßen hatte, flüchtete er samt Geldbörse und ließ den 76-Jährigen einfach liegen.