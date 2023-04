Ried-Coach Senft gewann eine halbe Million Euro

Schwamm drüber, lange her. Allerdings: Ried weiß, wie man in grün-weißen Wunden bohrt. Damir Canadi verlor 2017 nach einem 0:3 im Innviertel seinen Job bei den Hütteldorfern. Bei Ferdinand Feldhofer war es ein 0:1 in Ried im Oktober, also in dieser Saison. Woran sich Zoki Barisic, damals noch Sportdirektor, erinnert: „Wir wissen nicht, wie man das Spiel nicht gewinnen kann.“