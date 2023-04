Dornbirn: Dritter Verdächtiger (15) stellte sich

Nach der schrecklichen Messerattacke am Bahnhof in Dornbirn (Vorarlberg) hat sich Mittwochfrüh der dritte Verdächtige (15), der seit der Tat flüchtig war, bei der Polizei gestellt. Seine Einvernahme soll am Nachmittag erfolgen. Die beiden anderen Verdächtigen wurden noch am Sonntag während der Fahndung gefasst.