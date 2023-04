Tatverdächtige (15) in Justizanstalt überstellt

Jene zwei 15 Jahre alten Tatverdächtigen, die die Polizei am Sonntag nach einer Messerattacke auf einen 32-jährigen Mann in Dornbirn (Vorarlberg) festgenommen hat, sind nach dem Ende der Vernehmung am Dienstag in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert worden. Das schwer verletzte Opfer konnte indes noch nicht zur Tat befragt werden.