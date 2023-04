Verteidigung jetzt „größer, stäker und erfahrener“

„Als junger Spieler war es immer ein Wunsch von mir hier zu spielen. Jetzt habe ich die Chance bekommen und ich will mit Zell am See Erfolge feiern“, hat der Altmeister auch in der Alps Hockey League noch einiges vor. Der Kader der Bergstädter nimmt immer größere Formen an, was noch fehlt, ist der Trainer. Mit Mike Flanagan sind nur mehr Kleinigkeiten zu klären, wie Schwarz erklärt: „Ein finales Gespräch steht noch an.“ Stichwort Finale: Für die RB Juniors muss heute im sechsten Semifinale (best-of-seven) in Cortina ein Sieg her, sonst ist die Saison vorbei. „Wir haben jetzt nichts zu verlieren, geben alles und versuchen die Serie wieder zu drehen“, sagt Goalie Simon Wolf.