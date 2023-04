Sozialleistungen: Des Kanzlers heikle Mission

Heikle Punkte in Nehammers Zukunftsplan

Dieser Plan beinhaltet heikle Punkte. Vergangenen Freitag besprach Nehammer mit Dänemarks Premierministerin Mette Frederiksen, wie man Sozialleistungen beschränken kann. So sollen nur jene, die fünf Jahre im Land sind, Hilfen in voller Höhe erhalten. Das Arbeitslosengeld oder etwa Familienleistungen sollen nicht betroffen sein. Eine ähnliche Maßnahme in Niederösterreich – nämlich eine Fünf-Jahre-Wartefrist bei der Mindestsicherung – wurde vom Verfassungsgerichtshof 2018 gekippt.