Das Duell der Priester: Cricket-Match im Vatikan

„Wie in der Mannschaft des Vatikans spielen auch in Kärnten Pfarrer aus Indien, Sri Lanka und Pakistan“, erzählt Michael Waldherr. „Sie hatten im Vorjahr die Idee, gegen ihre alten Freunde anzutreten. Die arbeiten mittlerweile im Vatikan in Rom.“ So wurden in den letzten Monaten zwei Spiele fixiert.