Fünf Orgeln an fünf Tagen: Staunen und spielen

Am Montag steht die Orgel in St. Veit auf dem Programm, am Dienstag jene von Feldkirchen, am 16. Juli das Instrument in Völkermarkt, am 17. Juli erfährt mehr über die Orgel von Spittal und zum Abschluss am 18. Juli staunt man in Klagenfurt. Sogar spielen dürften die Teilnehmer auf den wertvollen Instrumenten. „Die Orgelwoche richtet sich einerseits an aktive Organistinnen und Organisten, andererseits an alle, die noch nicht Orgelspielen, aber Interesse an der Königin der Instrumente haben“, so Gerda Heger, die um Anmeldung bis einen Tag vor der jeweiligen Orgelführung im Referat für Kirchenmusik bittet unter 0676/ 8772 2119.