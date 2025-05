Investor aus Wels kaufte historischen Sauerhof

Jetzt sieht es so aus, als würde es doch noch zu einem Happy End kommen. Gekauft wurde das Hotel nun vom Welser Investor und Antiquitätenhändler Jürgen Hesz. Er selbst habe eigentlich nicht geplant, hier in Baden aktiv zu werden. Bei einem Besuch in der Kurstadt zeigt er sich jedoch so begeistert, dass er es sich nun doch vorstellen könnte, das Hotel selbst zu betreiben – obwohl bereits zwei relativ fixe Betreiber Interesse dafür bekundet hätten. Was Hesz aber auf jeden Fall verspricht, ist: „Dass zu 100 Prozent noch etwas in diesem Jahr passieren wird“.