Unermüdlich im Kampf für den Tierschutz!

Möge ihr Andenken hier, wo ihr Herzblut lag, in dieser Erde Wurzeln schlagen, und die Erinnerung an sie in jedem unserer Tiere weiterleben", so lauten die Zeilen auf der Ehrentafel für die beiden Großspenderinnen Heidi Goess-Horten und Herta Veronika Whittall, die seit Freitag vor dem Tiko in Klagenfurt steht. Im Rahmen der 150-Jahr-Feier wurden auch zwei Gedenkbäume gepflanzt. Ein würdiges Andenken an zwei große Tierfreundinnen in Kärnten.