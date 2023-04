Das bietet Ihnen Kärnten in den Osterferien

Klettermaxe sind im Familywald am Ossiacher See, im Waldseilpark am Pyramidenkogel (nur Online-Buchungen über www.waldseilpark-pyramidenkogel.at) oder in der Walderlebniswelt am Klopeiner See richtig. Das Angebot in diesen drei Attraktionen ist vielfältig und reicht von Waldachterbahn, Baumwipfelpfad, Waldspielplatz, Baumhäusern über Streichelzoo bis zu Fuchsbau und Flying-Fox.