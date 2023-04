Rätsel um geheimnisvolles Totentuch der Maria O.

Der Regen prasselt leise ans Fenster. Gerhard O. (Name geändert) sitzt mit verschränkten Armen am Tisch und hofft auf ein Wunder. Und das schon sein ganzes Leben lang. Als er noch ein Baby war, ist seine Mutter aus dem Bezirk Amstetten (NÖ) spurlos verschwunden. Bis heute. „Ich möchte endlich wissen, was mit ihr passiert ist“, lässt ihn die Ungewissheit nicht los.