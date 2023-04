Gut gelaunter Papst durfte Spital verlassen

Papst will schon Messe halten

Papst Franziskus will eigenen Angaben zufolge bereits am Palmsonntag, dem Beginn der Karwoche, die Messe auf dem Petersplatz zelebrieren. Der Heilige Vater wirkte in guter Verfassung, sprach jedoch mit leiser Stimme. Beim Verlassen des Krankenhauses umarmte er ein Ehepaar, das in der Nacht auf Sonntag seine Tochter verloren hat, und kümmerte sich auch um andere Gläubige.