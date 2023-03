Lungenentzündung beim Papst, Rummel vor Spital

Sorge um Papst Franziskus: Der Pontifex musste am Mittwoch in ein Spital eingeliefert werden, nachdem er sich bei einer Generalaudienz unwohl gefühlt hatte. Dazu musste der 86-Jährige allerdings erst von seinem Krankenpfleger überredet werden. Nun hat sich laut „Corriere della Sera“ herausgestellt, dass es sich beim „Druck in der Brustgegend“ um eine Lungenentzündung handelt. Vor dem Gemelli-Krankenhaus haben sich Hunderte Journalisten versammelt.