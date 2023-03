„Apokalypse“: Hunderte Sektenmitglieder flüchten

Viele Menschen in dem ostafrikanischen Uganda sind zutiefst gläubig. Vor 23 Jahren verübten Anführer der katholischen Weltuntergangssekte „Bewegung für die Wiedereinsetzung der Zehn Gebote Gottes“ in Uganda einen Massenmord, bei dem mehr als 700 Menschen ums Leben kamen. Die Sektenführer waren in Erklärungsnot geraten, nachdem ein angekündigtes Ende der Welt nicht eingetreten war.