So verteidigt SPÖ halb leere Reihen bei Selenskyj

Scharfe Kritik an hoher roter Abwesenheitsquote

Scharfe Kritik an der hohen roten Abwesenheitsquote kam von den NEOS, auch auf Twitter wurden die betroffenen Abgeordneten - etwa vom SPÖ-Urgestein Josef Ackerl aus dem äußerst linken Lager - aufgefordert, sich zu erklären. Und die Erklärungen waren durchaus bunt: Umweltsprecherin Julia Herr machte etwa „terminliche Gründe“ geltend, warum sie nicht anwesend war - „dies ändert jedoch nichts an meiner klaren Positionierung zu diesem Thema“. Wehrsprecher Robert Laimer fühlte sich wiederum „nicht genug in den Prozess von Präsident Sobotka eingebunden“, wie er dem „Kurier“ sagte. „Ich stehe nicht zur Verfügung für den Missbrauch parteipolitischer Zwecke in unserem Land.“ Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner wehrte sich gegen Verurteilungen und ließ in einem - mittlerweile gelöschten - Tweet wissen, „ich hatte Geburtstag, habe mit meinen Freund*innen gefeiert“, außerdem habe er nach einer Zahnoperation „die Fäden herausbekommen“.