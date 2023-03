Selenskyj-Rede: FPÖ ging, halbe SPÖ kam gar nicht

Selenskyj lud Abgeordnete in die Ukraine ein

„Wenn wir uns an Sie wenden, um um Unterstützung zu bitten, bitten wir darum, Menschenleben zu schützen“, so Selenskyj. Die Ukraine wolle in Sicherheit, Ruhe und Freiheit leben. Er lud die Abgeordneten ein, in die Ukraine zu reisen und sich selbst ein Bild zu machen. All diese Worte hörten die FPÖ-Abgeordneten nicht, da sie bereits zuvor geschlossen den Saal verlassen hatten. Klubobmann Herbert Kickl hatte im Vorfeld den anderen Fraktionen vorgeworfen, sie seien „zu einer gefährlichen und undifferenzierten ,Endsiegrhetorik‘ übergegangen“. Damit griff er zu einem einschlägig belasteten Propagandabegriff. Kickl betonte auch, dass seine Partei sich nicht an diesem „Anschlag auf Österreichs Neutralität“ beteiligen werde.