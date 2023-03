Darum verließ FPÖ Selenskyjs „Fake-Veranstaltung“

Hafenecker lobt „vernünftige Kräfte“ bei der SPÖ

FPÖ-Generalsekretär Hafenecker schien bei der Pressekonferenz darüber amüsiert und ortete bei den Sozialdemokraten doch noch „einige vernünftige Kräfte“. Gleichzeitig vermutete er, dass ein Grund für die schütteren Reihen innerhalb der SPÖ-Fraktion wohl auch ein Offener Brief der FPÖ an die Roten gewesen sein dürfte, in welchem Kickl an den ehemaligen SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky und seine aktive Neutralitätspolitik erinnert hatte. In dem Schreiben heißt es unter anderem: „Warum spielt die SPÖ dabei mit, dem Präsidenten der Ukraine, eines Landes, dem genauso wie Russland von der UNO Kriegsverbrechen vorgeworfen werden, das österreichische Parlament als Bühne zu geben?“