Eine Bahnhofsära geht nach 160 Jahren zu Ende

Händisch gemacht

Auch Weichenwärterhäuschen gibt’s noch. „Das haben wir händisch gemacht“, so Wejnik. Der 58-Jährige hat über 30 Jahre Dienst in Kühnsdorf gemacht: „Hier habe ich viel erlebt, nette und negative Geschichten. Ich hoffe, die Dienststelle in St. Veit bringt Neues.“