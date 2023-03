Volksschüler hatten mit ÖSV-Stars Spaß im Schnee

Von Taferlklasslern aus Zell am See bis zu den Größeren aus Wals, alle Kinder kamen samt Lehrern und wegen dem Spaß am Schnee nach Hinterglemm. Die Kleinsten reisten zum Teil noch ohne Ski in den Pinzgau an. „Ich kann aber schon Skifahren. Und Snowboarden auch“, verriet die kleine Mia (6) aus Zell der „Krone“.