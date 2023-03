„Siegläufer zu haben ist unser höchster Anspruch“

Trotz einer gewissen Distanz - „ich schaue nicht mehr jedes Rennen“ - ist auch Walchhofer die aktuelle Misere im österreichischen, und vor allem im Salzburger Skisport, nicht entgangen. „Früher hat es eine unglaubliche Leistungsdichte gegeben. Ab und zu entsteht dabei ein Vakuum, wenn das Pendel so intensiv in eine Richtung ausschlägt“, sieht er einen Grund, wieso weder Salzburg noch Österreich momentan den Ton angeben. Dazu hätten die anderen Nationen nicht geschlafen. „Norwegen ist da in einer Vorreiterrolle, was etwa die Arbeit zwischen 13 und 19 Jahren anbelangt. Die bringen ständig gute Läufer hervor“, sagt Walchhofer.