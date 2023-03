„Überraschend: Es war ein bombastischer Winter“

Vom Pinzgau in den Lungau: In Salzburgs östlichstem Bezirk ist die Dichte an Luxusunterkünften nicht so hoch wie etwa in Saalbach. Den Trend in Richtung teurem Urlaub merkt man aber auch hier. „Die Leute, die von Haus aus sparsam sind, mussten heuer noch mehr sparen. Jene mit höherem Einkommen haben wohl noch mehr ausgegeben. Die Tendenz haben wir auch im Sommer gesehen“, so Lisbeth Schwarzenbacher, Tourismusobfrau Salzburg-Lungau-Katschberg. Und: „Die höheren Kategorien waren definitiv gefragter. Die Privatzimmervermietung hat zeitweise ausgelassen. Mit den Zahlen sind wir gesamt jedenfalls sehr zufrieden. Die sind wieder wie vor Corona!“