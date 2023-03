Autoschlitzer und Beziehungsdramen vor Gericht

„Habe meine Kinder vermisst“

In einem anderen Fall musste sich ein Leasingarbeiter (38) aus dem Unterland wegen versuchter Nötigung und schwerer Sachbeschädigung verantworten. Im November hatte er seine von ihm getrenntlebende Frau Zuhause aufgesucht und sie genötigt, die Türe aufzumachen, da er diese sonst zertrümmern würde. Grund: „Ich habe meine Kinder seit der Trennung nicht mehr gesehen. Ich vermisse sie“, so der mittlerweile Geschiedene, der zugibt, betrunken und in psychiatrischer Behandlung gewesen zu sein.