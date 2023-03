Bundesagentur fordert von Linz nun Asylquartiere

„Ich ersuche Sie eindringlich, sich mittels eines Moratoriums zu verpflichten, in Zukunft keine Massenquartiere in Linz anzumieten und die Strategie der Stadtregierung zu respektieren, lediglich Einheiten mit einer Kapazität von rund 50 Betreuungsplätzen anzumieten“, hat Stadtchef Luger (SPÖ) in seinem offenen Brief an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am 26. März geschrieben. Nun kam die Antwort von der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU).