Linzer Bürgermeister will von Minister Kündigung

Im ehemaligen Ibis-Hotel, in unmittelbarer Nähe des Linzers Bahnhofs, sollen bis zu 300 Asylwerber zumindest bis zum Ende des Jahres untergebracht werden. Nur wenige Meter entfernt davon steht das ehemalige Lehrlingsheim der ÖBB. Auch hier sollen bis zu 100 Personen Platz finden. Das wiederum kommt bei allen Parteien im Linzer Stadtparlament - also sogar bei den Grünen - nicht gut an, wird abgelehnt. Nun hat sich der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) in einem offenen Brief direkt an den zuständigen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) gewandt.