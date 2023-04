Erste Performance in einer Feminismus-Schau

Die Schau „What the Fem*“ im Linzer Nordico arbeitet noch bis 28. Mai den Feminismus der letzten 70 Jahre auf. Als „Sahnehäubchen“ gibt es nun eine Premiere: Die Gruppe „theaternyx“ bietet an fünf Abenden Performances direkt in der Ausstellung an, der Titel lautet „Fürsorgliche Städte. Utopien zum Mitnehmen“. Die Performer: Theresa Martini, Sophie Netzer und die bekannte Schauspielerin Miriam Fussenegger, die im „Krone“-Talk erzählt, warum sie hier mitmacht.