Nordmazedonien, der Musterschüler am Balkan

Österreich als größter Auslandsinvestor

Mindestens ebenso kompliziert ist das Verhältnis zu Bulgarien. Bulgarien macht die Anerkennung der ethnischen Bulgaren in Nordmazedonien als gleichberechtigte Minderheit zur Bedingung für ihre Zustimmung zur EU-Annäherung des Landes. Ein entsprechender Kompromiss wurde auf massives Drängen der EU ausgehandelt. In Skopje braucht es für die Annahme aber noch eine Verfassungsänderung. Und eine Mehrheit dafür im Parlament ist vorerst nicht in Sicht, weil Bulgarien umgekehrt die Anerkennung der mazedonischen Minderheit im eigenen Land verweigert. Bis November ist noch Zeit für eine Einigung in Skopje. Und so appellierte Bundespräsident Van der Bellen an seine Gesprächspartner in Nordmazedonien: „Sie haben eine schwierige, aber richtige Wahl getroffen. Ihre Zukunft liegt in der EU. Sie sind auf dem richtigen Weg. Und Österreich wird Sie unterstützen.“