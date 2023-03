Diese Koalition möchte Rauch nach nächster Wahl

Ein Dringlicher Antrag der SPÖ zur Abschaffung der Pensionsaliquotierung im Nationalrat hat am Mittwoch einen überraschenden Moment gebracht. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) ließ in seiner Reaktion darauf nämlich mit einem Koalitionswunsch nach der nächsten Nationalratswahl aufhorchen. Und in diesem kommt etwa der jetzige Koalitionspartner ÖVP nicht vor.