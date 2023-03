Wohnhilfen statt Mietbremse: Krach in Koalition

SPÖ: „Wirkungsloses Arbeiten der Grünen in der Regierung“

SPÖ-Klubchefin Pamela Rendi-Wagner hatte davor das Scheitern der Bremse als „traurigen Beweis“ des „wirkungslosen und sinnlosen Arbeitens“ der Grünen in der Regierung bezeichnet. In den nächsten Jahren würden die Mieten um im Schnitt 25 Prozent steigen. Dagegen nichts zu tun, sei „fahrlässig“, findet Rendi-Wagner. Den stark erhöhten Wohnzuschüssen wird die SPÖ nicht zustimmen.