Picassos Málaga

Eine Freiluft-Bar findet sich fast immer in der Nähe. Quasi ein Pflichtbesuch in Málaga: die Bodega El Pimpi in der Calle Granada. Der iberische Kastanienschinken wird von Meisterhand geschnitten und zergeht förmlich auf der Zunge, die Weinauswahl ist groß. Die Königin von Bhutan hat hier schon gespeist, um die Ecke wohnt Antonio Banderas, den es von Hollywood zurück in die andalusische Heimat verschlagen hat. Das Kaleido beim Hafen hat sich indes der spanischen Gourmetküche sowie Fischen und Meeresfrüchten verschrieben. Die Cocktails sind ein heißer Tipp.