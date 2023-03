Marke Mjam verschwindet ab Mai aus Österreich

Facelift für App, mehr Lohn für Lieferanten

Auch die App wird einem Facelift unterzogen. Effektiv ändert sich für Kunden also nur die Farbe und der Name. Gespeicherte Restaurants, Bestellungen oder Voucher-Guthaben würden erhalten bleiben, so Haas. Angekündigt werden darüber hinaus Verbesserungen für die 2600 Beschäftigten. Ein Fahrradbote soll künftig pro Lieferung 4,40 Euro erhalten, heißt es.