Wirt wurde der Musikhahn abgedreht

Richter sieht Not

Dass sich aufgrund der Zahlungsversäumnisse der Betrag nun mit Zinsen und sonstige angefallenen Kosten auf 6000 Euro erhöht hat, trifft den Beschuldigten hart. „Ja, ich bin schuldig. Aber was soll ich machen?“ Richter Martin Mitteregger sieht die Not des 59-Jährigen. Dennoch spricht er den Mann schuldig und verurteilt ihn nicht rechtskräftig zu einer teilbedingten Geldstrafe von 480 Euro.