Rauch Fruchtsäfte jubelt über Umsatz-Höchstwert

Eistees tragen viel zum Umsatz-Plus bei

Während der Fruchtsaftmarkt im Heimatmarkt um 3,7 Prozent wuchs, stieg der Rauch-Umsatz um 5,2 Prozent auf einen Marktanteil von 34,2 Prozent. Bei Eistee habe man den Umsatz im Lebensmittelhandel um 15,9 Prozent auf einen Marktanteil von 63,7 Prozent gesteigert, so Rauch. Besonderen Anteil daran hatten Eistees in besonderen Geschmackssorten, was weiter ausgebaut werden soll. 2023 will Rauch zudem mit „Juice & Oat“ in den boomenden Markt der pflanzenbasierten Drinks einsteigen und bei Eistee auch auf 1-Liter-Mehrweg-Glasflaschen setzen.