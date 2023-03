Für Balkanmafia-Jäger klickten die Handschellen

Paukenschlag in Montenegro: Der Anti-Drogenboss und zweithöchster Polizist im Land, Dejan Knezevic, ist in Haft. Grund: „Verdacht der Korruption bzw. Beteiligung an einer kriminellen Organisation.“ Der regelmäßige Polizeivertreter Montenegros auf internationalen Konferenzen soll auf der Gehaltsliste des Kavac-Clans stehen.