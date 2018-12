Zeugen: „Hörten die Schüsse und sahen den Täter“

Nur Augenblicke nach den Schüssen - fünf bis zehn Projektile sollen abgefeuert worden sein - hatte ein Zeuge via Twitter von schockierenden Szenen am Lugeck in der City berichtet. „Das war grad richtig schiach. Schüsse in einem Innenhof Nähe Wollzeile“, berichtete er. Er sprach von 20 bis 30 Menschen, die plötzlich in voller Panik auf ihn zugerannt seien. Nur wenig später habe er auch schon ein Großaufgebot an Einsatzfahrzeugen zum Tatort fahren sehen sowie den Hubschrauber vernommen.