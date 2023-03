Erneut Raser mit 167 km/h im Stadtgebiet gestoppt

Nachdem ein 18-jähriger Salzburger wegen 167 km/h in einer 70er-Zone in Anif seinen Schein am Samstag abgeben musste, erwischte es nur Stunden später einen 20-jährigen Bayern - mit exakt der gleichen Geschwindigkeit. Der 20-jährige Autolenker war am Samstagabend gegen 22.30 Uhr auf der Innsbrucker Bundesstraße unterwegs und stach der Polizei ins Auge. In Wals hielten die Beamten den jungen Deutschen schließlich an. Er war in der 50er-Zone mit 117 Kilometern pro Stunde zu schnell unterwegs gewesen. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab und zeigte ihn an.