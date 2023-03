18-Jähriger donnerte mit 167 km/h durch 70er-Zone

Der Bleifuß war am Samstag in den frühen Morgenstunden einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung aufgefallen. Der Autofahrer war auf der Alpenstraße im Salzburger Ortsgebiet in Richtung Anif unterwegs. Auf dieser Strecke gilt eigentlich Tempo 70. Doch der 18-Jährige sah das Tempolimit offenbar nur als unverbindliche Empfehlung und stieg richtig ins Gas. Das Messergebnis der Polizisten: 167 km/h! Dem jungen Salzburger wurde sein Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.