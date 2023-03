Vor Polizisten den Hintern entblößt

Selbst mit nackten Hintern müssen sich unsere Behörden beschäftigen, zeigt ein aktueller Fall am Salzburger Landesverwaltungsgericht. Demnach war am 11. Juli 2022 die Polizei zu einem Lokal gerufen worden. Grund: das rüpelhafte Verhalten eines Betrunkenen. Während die Beamten ihre Arbeit machten, schrie und pöbelte der Mann sie an. Dabei entblößte er seinen hinteren und vorderen Intimbereich. Dazu zeigte er den Mittelfinger und urinierte sogar vor das Lokal.