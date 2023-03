Diese Promis gönnen sich Luxus in Leogang

Sängerin Lena Meyer-Landrut lässt ihre Seele im 500 Quadratmeter großen Privatpool des „Bergdorf Priesteregg“ baumeln – knapp bekleidet zeigte sie sich ihren Instagram-Followern so während ihres Urlaubs in Leogang. Für Lenas Fans bleibt es aber wohl eher beim Anschauen der Pool-Bilder. Denn wer es ihr nachmachen möchte, muss rund 1000 Euro pro Nacht für die Privatvilla mit Badelandschaft hinlegen. Privatsphäre ist dafür aber garantiert: Um den Pool herum wurden extra üppige Gräser und sichtschützendes Schilf gepflanzt. Auch Helene Fischer, die in Leogang gemeinsam mit Freund Thomas Seitel und Töchterchen Nala gesichtet wurde, schreibt Privatsphäre bekanntlich groß.