Gabalier leistet sich Fauxpas am Katschberg

Die Fans des Volks- Rock'n'Rollers hielten dort jetzt erst extra Ausschau nach ihrem Idol. „Generell ist aber noch wenig los vor den Ferien – Ich liebe das, wenn der Weg frei ist und ich so richtig die Piste runterbrettern kann.“ Den Einkehrschwung machte Gabalier in der Gamskogelhütte. Wirt Peter Aschbacher ist ein guter Freund des Sängers. Eilig hatte er es dementsprechend nicht, von dort wieder wegzukommen: „Ich habe mir heuer im Dezember extra frei genommen. Bevor ich mit der großen Tour im nächsten Frühjahr starte, will ich richtig abschalten“, so Gabalier.