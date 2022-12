Mia Julia dreht Domina-Video mitten in Salzburg

Als Domina verkleidet, mit Sexspielzeug hantierend - so kennen und lieben die Fans Ex-Erotikdarstellerin und Sängerin Mia Julia Brückner. Den 36-jährigen Ballermann-Star trifft man in diesem Aufzug aber für gewöhnlich eher in den Clubs auf Mallorcas Partymeile an. Doch nun wagte die Deutsche einen ganz besonderen Abstecher nach Salzburg.