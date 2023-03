Pichlinger Turnsaal gesperrt und der Garten folgt

Die Volksschule 44 in der Rathfeldstraße kam in den letzten Jahren immer wieder in die Schlagzeilen – einmal wegen der für manche damals unbefriedigenden Containerlösung während des groß angelegten Neubaus, dann wegen der „Auslagerung“ von Klassen in andere Schulen, und im Sommer 2021, als knapp vor Schulstart im August ein Brand tobte. Zuletzt war es länger ruhig, die Bauarbeiten für den Neubau von Volksschule und Hort liefen auf Hochtouren.